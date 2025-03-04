Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, отметив, что россияне пытаются поразить, в частности, "Пункты несокрушимости", аптеки, магазины и другие объекты. Также 2 марта оккупанты атаковали маршрутку в Херсоне, в результате чего есть погибший и 9 раненых.

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Враг запускает разведдроны

"Россияне попадают там, где есть жизнь. Постоянно целятся по пунктам раздачи волонтерской помощи. Поэтому волонтеры вынуждены постоянно менять свое местоположение", – отметила Вирлич.

Враг, по ее словам, запускает разведдроны, которые отслеживают такие пункты. Как бы херсонцы не пытались аккуратно относится к посещению таких заведений, все равно там более-менее постоянный поток людей.

Соответственно точки раздачи гуманитарной помощи должны постоянно перемещаться, менять локации, дни выдачи и не публиковать эту информацию в открытых источниках.

Местные администрации пытаются заботиться о том, чтобы людям, которые живут в наиболее опасных микрорайонах Херсона – Антоновка, Остров и других – время от времени доставляли питьевую воду и горячую еду. Особенно после больших обстрелов,

– отметила журналистка.

Несмотря на то, что уже пришла весна, даже в Херсоне, что расположен на юге, еще довольно холодно. Поэтому людям нужно согреться, отойти от стресса в безопасном месте. Соответственно в городе постоянно продолжаются мероприятия по созданию таких условий для людей.

Местные администрации, волонтеры заботятся о том, чтобы люди имели возможность также выехать из города. Организаторы вынуждены постоянно дублировать контакты для выезда, ведь россияне, по словам Евгении Вирлич, следят абсолютно за всем.

Напомним, что среди множества проблем, которые имеют жители правобережья Херсонщины, это отсутствие электроэнергии из-за обстрелов россиян. Особенно страдают от атак Бериславский и Днепровский районы и сам Херсон. Также есть микрорайоны, где света нет много месяцев, однако энергетики не могут подключить питание из-за постоянных обстрелов.

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