российские военные 2 марта 2025 года снова атаковали с беспилотника маршрутку в Херсоне. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина.

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Есть жертва и раненые

В результате удара известно об одном погибшем и 9 раненых.

С минно-взрывными травмами в больницу доставили мужчин, 56 и 72 лет, а также 66-летнюю женщину. Медики обследуют пострадавших и оказывают необходимую помощь.

Сейчас информацию уточняют.

Это уже не впервые, когда россияне наносят удар по транспорту с людьми. В частности, российские оккупанты 2 января 2025 года атаковали общественный транспорт в Корабельном районе Херсона, пострадали по меньшей мере три человека.

Также похожая атака повторилась 6 января 2025 года в том же районе города. Александр Прокудин 13 января сообщил, что количество погибших в результате этой атаки врага возросло до 2.

Россия неоднократно атаковала транспортные средства беспилотниками.