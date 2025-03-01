Если в вашей области объявлена воздушная тревога, находитесь в укрытиях! 24 Канал следит, где движутся вражеские беспилотники.

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Где зафиксированы вражеские БпЛА