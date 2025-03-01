Если в вашей области объявлена воздушная тревога, находитесь в укрытиях! 24 Канал следит, где движутся вражеские беспилотники.
Смотрите также На Запорожье работает ПВО: регион атакуют российские беспилотники
Где зафиксированы вражеские БпЛА
Украина с вечера 1 марта снова находится под атакой российских "Шахедов". Воздушные силы предупреждают об опасности.
Если в вашей области объявлена воздушная тревога, находитесь в укрытиях! 24 Канал следит, где движутся вражеские беспилотники.
Смотрите также На Запорожье работает ПВО: регион атакуют российские беспилотники