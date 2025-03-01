Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, перебувайте в укриттях! 24 Канал слідкує, де рухаються ворожі безпілотники.

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Де зафіксовано ворожі БпЛА

20:07, 1 березня

Де оголошена повітряна тривога

19:50, 1 березня

Загроза застосування ударних БпЛА для Сумської області.

19:46, 1 березня

Загроза застосування ударних БпЛА для Дніпропетровської області.

19:38, 1 березня

Загроза застосування ударних БпЛА для Харківської області.

19:36, 1 березня

Загроза застосування ударних БпЛА для Запорізької області.