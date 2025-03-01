Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, перебувайте в укриттях! 24 Канал слідкує, де рухаються ворожі безпілотники.
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Де зафіксовано ворожі БпЛА
20:07, 1 березня
Де оголошена повітряна тривога
19:50, 1 березня
Загроза застосування ударних БпЛА для Сумської області.
19:46, 1 березня
Загроза застосування ударних БпЛА для Дніпропетровської області.
19:38, 1 березня
Загроза застосування ударних БпЛА для Харківської області.
19:36, 1 березня
Загроза застосування ударних БпЛА для Запорізької області.