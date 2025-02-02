Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, отметив, что плановых отключений света на Херсонщине фактически нет. Все отключения "обеспечивают" россияне своими обстрелами.

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Россияне угрожают двойными ударами

Как рассказала Вирлич, россияне особенно плотно обстреливают Бериславский район, Днепровский район и сам Херсон. В регионе есть микрорайоны, где света нет уже много месяцев. Энергетики не могут его подключить из-за постоянных обстрелов.

Некоторые перебои со светом есть и в самом Херсоне. Это в основном точечные проблемы. Ситуация отличается в зависимости от района. Время от времени в городе прекращают работать определенные маршруты электротранспорта, но потом восстанавливают работу.

Россияне очень часто анонсируют в своих каналах, что обстреляют электриков и коммунальщиков, которые приедут все чинить. И это дополнительный риск. Даже говорят, что в медиков будут стрелять, которые приедут спасать. Такой двойной удар,

– рассказала Вирлич.

Добавим, как ранее рассказывал редактор херсонского вебсайта "Мост" Сергей Никитенко, в селах, расположенных вблизи Днепра на Херсонщине, буквально нечего уже ремонтировать. Россияне уничтожили там энергетическую инфраструктуру. Несмотря на это, там до сих пор живут люди.