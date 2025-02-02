Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, зауваживши, що планових вимкнень світла на Херсонщині фактично немає. Усі відключення "забезпечують" росіяни своїми обстрілами.

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Росіяни погрожують подвійними ударами

Як розповіла Вірлич, росіяни особливо щільно обстрілюють Бериславський район, Дніпровський район та сам Херсон. В регіоні є мікрорайони, де світла немає вже багато місяців. Енергетики не можуть його підключити через постійні обстріли.

Деякі перебої зі світлом є і в самому Херсоні. Це здебільшого точкові проблеми. Ситуація відрізняється залежно від району. Час від часу в місті припиняють працювати певні маршрути електротранспорту, але потім відновлюють роботу.

Росіяни дуже часто анонсують у своїх каналах, що обстріляють електриків та комунальників, які приїдуть все лагодити. І це додатковий ризик. Навіть кажуть, що в медиків будуть стріляти, які приїдуть рятувати. Такий подвійний удар,

– розповіла Вірлич.

Додамо, як раніше розповідав редактор херсонського вебсайту "Мост" Сергій Нікітенко, в селах, що розташовані поблизу Дніпра на Херсонщині, буквально немає вже що ремонтувати. Росіяни знищили там енергетичну інфраструктуру. Попри це, там досі живуть люди.