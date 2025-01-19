Росія навмисно атакує критичну інфраструктуру на звільненій частині Херсонської області, однак українська влада намагається оперативно відновлювати все. Ті ж регіони, які ще досі окуповані, мають серйозні проблеми з електропостачанням через злочинні дії країни-агресорки. Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла 24 Каналу, що найбільші труднощі в окупантів на цих тимчасово окупованих територіях розпочались після того, як вони підірвали греблю Каховської ГЕС.

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До чого Росія довела окуповану частину Херсонщини

Євгенія Вірлич зауважила, що наслідки затоплення через підрив Каховської ГЕС перешкоджають тому, щоб якимось чином полагодити електропостачання в окупованій частині Херсонської області.

Ця проблема стала видимою влітку 2024 року, а критичною у листопаді – грудні того ж року. Стало зрозуміло, що росіяни хизуються ремонтами (на підконтрольній території – 24 Канал) лише для того, щоб прикрити проблеми з електрикою,

– сказала вона.

Після підриву Каховської ГЕС та затоплення постраждало дуже багато комунікацій. За словами журналістки, росіяни самі не були готові до того, що вони зробили.

Окупанти не змогли знайти достатню кількість фахівців, зокрема інженерів розробників, які мали б спроєктувати та зробити висновки, що робити далі, аби полагодити все,

– зазначила Євгенія Вірлич.

Як результат, на окупованій Херсонщині бракує матеріалів та робочих рук, які б займались ремонтними роботами для відновлення електропостачання. Для цього також немає проєктування тої критичної інфраструктури, адже всі документи було знищено під час затоплення через підрив Каховської ГЕС.

В результаті злочинних дій росіян страждає місцеве населення.

Варто додати, що Росія завдала Україні збитків довкіллю на суму близько 14 мільярдів доларів, заявила міністерка захисту довкілля Світлана Гринчук. Найбільші втрати пов'язані з підривом Каховської ГЕС, що призвело до затоплення 30% природоохоронного фонду Херсонщини й втрати значних водних ресурсів.