Россия намеренно атакует критическую инфраструктуру на освобожденной части Херсонской области, однако украинская власть пытается оперативно восстанавливать все. Те же регионы, которые до сих пор оккупированы, имеют серьезные проблемы с электроснабжением из-за преступных действий страны-агрессора. Журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала 24 Каналу, что наибольшие трудности у оккупантов на этих временно оккупированных территориях начались после того, как они взорвали плотину Каховской ГЭС.

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До чего Россия довела оккупированную часть Херсонщины

Евгения Вирлич отметила, что последствия затопления из-за подрыва Каховской ГЭС препятствуют тому, чтобы каким-то образом починить электроснабжение в оккупированной части Херсонской области.

Эта проблема стала видимой летом 2024 года, а критической в ноябре – декабре того же года. Стало понятно, что россияне хвастаются ремонтами (на подконтрольной территории – 24 Канал) только для того, чтобы прикрыть проблемы с электричеством,

– сказала она.

После подрыва Каховской ГЭС и затопления пострадало очень много коммуникаций. По словам журналистка, россияне сами не были готовы к тому, что они сделали.

Оккупанты не смогли найти достаточное количество специалистов, в частности инженеров разработчиков, которые должны спроектировать и сделать выводы, что делать дальше, чтобы починить все,

– отметила Евгения Вирлич.

Как результат, на оккупированной Херсонщине не хватает материалов и рабочих рук, которые бы занимались ремонтными работами для восстановления электроснабжения. Для этого также нет проектирования той критической инфраструктуры, ведь все документы были уничтожены во время затопления из-за подрыва Каховской ГЭС.

В результате преступных действий россиян страдает местное население.

Стоит добавить, что Россия нанесла Украине ущерб окружающей среде на сумму около 14 миллиардов долларов, заявила министр защиты окружающей среды Светлана Гринчук. Наибольшие потери связаны с подрывом Каховской ГЭС, что привело к затоплению 30% природоохранного фонда Херсонщины и потери значительных водных ресурсов.