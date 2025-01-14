Там враг атаковал многоэтажку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Террор Херсонщины

Вечером 14 января в пригороде Херсона, оккупанты запустили беспилотник в одну из квартир многоэтажки. Указывается, что пламя быстро охватило помещение.

Несмотря на угрозу повторных вражеских атак, херсонским пожарным удалось оперативно потушить пожар.

Враг атаковал многоэтажку / Фото ГСЧС

В ГСЧС добавили, что в то же время армия страны-агрессора атаковала село Белозерка. От попадания вражеского боеприпаса, на частном дворе загорелась хозяйственная постройка и автомобиль.

Отмечается, что пожар ликвидировали.