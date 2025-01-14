Трагическое событие произошло во вторник, 14 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию ГУ Национальной полиции Запорожской области.

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Что известно о гибели взрывотехников

Согласно обнародованной информации, после очередной дроновой атаки врага запорожские взрывотехники проводили разминирование. Во время обезвреживания боевой части неразорвавшегося БпЛА произошла детонация. Правоохранители, к сожалению, получили смертельные ранения.

Во время разминирующих работ в одном из сел Белозерской территориальной общины на Херсонщине погибли двое работников управления взрывотехнической службы ГУНП в Запорожской области – 30-летний старший лейтенант полиции Алексей Сафонов и 36-летний лейтенант полиции Илья Дергилев,

– говорится в сообщении.

Еще 2 января они прибыли в Херсонскую область для разминирования деоккупированных территорий. Отмечается, что оба правоохранители неоднократно выезжали на вызовы, работали на местах вражеских обстрелов, на территории прифронтовых населенных пунктов изымали и обезвреживали подозрительные предметы.

Редакция 24 Канала выражает свои искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!

С начала деоккупации территории Украины и проведения стабилизационных мероприятий Алексей Сафонов принимал активное участие в разминировании Харьковщины и Херсонщины. На счету взрывотехника 8 ротаций и около 900 обезвреженных боеприпасов, большинство из которых была особо опасной.

"А для Ильи Дергилева этот выезд на деоккупированную часть Херсонщины стал первым и последним. Коллектив полиции Запорожья выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память. Навсегда в строю", – резюмировали в полиции.