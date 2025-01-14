Трагічна подія сталася у вівторок, 14 січня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію ГУ Національної поліції Запорізької області.

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Що відомо про загибель вибухотехніків

Згідно з оприлюдненою інформацією, після чергової дронової атаки ворога запорізькі вибухотехніки проводили розмінування. Під час знешкодження бойової частини нерозірваного БпЛА відбулася детонація. Правоохоронці, на жаль, отримали смертельні поранення.

Під час розмінувальних робіт в одному із сіл Білозерської територіальної громади на Херсонщині загинули двоє працівників управління вибухотехнічної служби ГУНП в Запорізькій області – 30-річний старший лейтенант поліції Олексій Сафонов та 36-річний лейтенант поліції Ілля Дергільов,

– ідеться у повідомленні.

Ще 2 січня вони прибули в Херсонську область для розмінування деокупованих територій. Зазначається, що обидва правоохоронці неодноразово виїжджали на виклики, працювали на місцях ворожих обстрілів, на території прифронтових населених пунктів вилучали та знешкоджували підозрілі предмети.

Редакція 24 Каналу висловлює свої щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять!

Від початку деокупації території України та проведення стабілізаційних заходів Олексій Сафонов брав активну участь у розмінуваннях Харківщини та Херсонщини. На рахунку вибухотехніка 8 ротацій та близько 900 знешкоджених боєприпасів, більшість з яких була особливо небезпечною.

"А для Іллі Дергільова цей виїзд на деокуповану частину Херсонщини став першим і останнім. Колектив поліції Запоріжжя висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять. Назавжди в строю", – резюмували у поліції.