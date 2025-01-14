Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Как отработала ПВО по "Шахедам" ночью

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 14 января 2025 года (с 18:30 13 января) противник атаковал Украину 80 ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, что в России.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбивание 58 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях,

– отметили военные.



58 российских "Шахедов" сбила ПВО ночью 14 января / Инфографика Воздушных сил

Кроме того, 21 вражеский беспилотник-имитатор – локально потерян, без негативных последствий.

"Сбитые вражеские беспилотники нанесли ущерб в Сумской, Киевской, Житомирской Харьковской и Черкасской областях. Там повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, имущество граждан", – отметили в Воздушных силах.

Предварительно этой ночью обошлось без жертв. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.