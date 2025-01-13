Если в вашей области объявлена воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие". 24 Канал следит, куда движутся российские беспилотники.
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Где летят БпЛА
Снова скоростная цель через Сумской район.
Группа ударных БпЛА на Харьковщине. Направление движения юго-западное.
В Сумах прогремели взрывы.
Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!
– Воздушные силы.
Где объявлена воздушная тревога
- Из Черниговской и Черкасской областей – в направлении Киевской области.
- Через Николаевскую область (район Вознесенска) в направлении Одесской области
Движение вражеских ударных БпЛА:
С северного направления:
- БПЛА на юге Сумщины. Направление движения юго-западное;
- БпЛА в центре и на юге Черниговщины, курс юго-западный курс юго-западный;
- БпЛА на севере Полтавщины, направление западное.
С юга:
- БпЛА через Николаевскую область в направлении Кировоградской области.
Новые группы ударных БпЛА через Херсонскую область заходят на Николаевщину.
Несколько групп ударных БпЛА из Сумщины движутся в направлении Черниговщины.