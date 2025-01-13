Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття! 24 Канал слідкує, куди рухаються російські безпілотники.
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Де летять БпЛА
Знову швидкісна ціль через Сумський район.
Група ударних БпЛА на Харківщині. Напрямок руху південно-західний.
У Сумах пролунали вибухи.
Швидкісна ціль через Сумщину.
Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!
– Повітряні сили.
Де оголошено повітряну тривогу
- Із Чернігівщини та Черкащини – в напрямку Київської області.
- Через Миколаївщину (район Вознесенська) в напрямку Одещини
Рух ворожих ударних БпЛА:
Із північного напрямку:
- БпЛА на півдні Сумщини. Напрямок руху південно-західний;
- БпЛА в центрі та на півдні Чернігівщини, курс південно-західний;
- БпЛА на півночі Полтавщини, напрямок західний.
Із півдня:
- БпЛА через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області.
Нові групи ударних БпЛА через Херсонщину заходять на Миколаївщину.
Декілька груп ударних БпЛА із Сумщини рухаються в напрямку Чернігівщини.