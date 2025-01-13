Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття! 24 Канал слідкує, куди рухаються російські безпілотники.

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Де летять БпЛА

19:00, 13 січня

Знову швидкісна ціль через Сумський район.

18:53, 13 січня

Група ударних БпЛА на Харківщині. Напрямок руху південно-західний.

18:47, 13 січня

У Сумах пролунали вибухи.

18:45, 13 січня

Швидкісна ціль через Сумщину.

18:42, 13 січня

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!
– Повітряні сили.

18:35, 13 січня

Де оголошено повітряну тривогу

18:10, 13 січня

  • Із Чернігівщини та Черкащини – в напрямку Київської області.
  • Через Миколаївщину (район Вознесенська) в напрямку Одещини
17:26, 13 січня

Рух ворожих ударних БпЛА:

Із північного напрямку:

  • БпЛА на півдні Сумщини. Напрямок руху південно-західний;
  • БпЛА в центрі та на півдні Чернігівщини, курс південно-західний;
  • БпЛА на півночі Полтавщини, напрямок західний.

Із півдня:

  • БпЛА через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області.
16:47, 13 січня

Нові групи ударних БпЛА через Херсонщину заходять на Миколаївщину.

16:27, 13 січня

Декілька груп ударних БпЛА із Сумщини рухаються в напрямку Чернігівщини.