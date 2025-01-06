Предварительно, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Романа Мрочко.

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Россияне с дрона ударили по общественному транспорту в Херсоне

Вечером 6 января начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что россияне с дрона ударили по общественному транспорту в Корабельном районе города.

По его словам, оккупанты попали в автобус, который осуществлял перевозки пассажиров на 3-м маршруте.

Предварительно, есть погибшие и раненые. Информация уточняется,

– говорится в сообщении.

Добавим, что председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин сообщил, что россияне атаковали с БПЛА маршрутное такси в Шуменском микрорайоне Херсона около 17:00.

По его словам, предварительно, один человек погиб, еще 9 – ранены.

Обратите внимание! По этическим соображениям 24 Канал не может показать кадры последствий удара врага. Их можно посмотреть по ссылке, однако стоит учитывать, что на видео чувствительный контент. Не рекомендуется к просмотру людям с чувствительной психикой и несовершеннолетним, 18+.

В 18:08 Роман Мрочко сообщил, что госпитализированы 5 пострадавших в маршрутном автобусе в результате атаки вражеского дрона. По его словам, у женщин 1977, 1969, 1966, 1973 и 1994 годов рождения – минно-взрывная травма. Сейчас их дообследуют медицинские работники.

Известно, что в больнице сейчас находится и водитель Корабельного районного совета в Херсоне. Указывается, что у 66-летнего мужчины минно-взрывная травма. Сейчас продолжается дообследование.

Также Мрочко сообщил, что в маршрутке, атакованной оккупационными войсками, погиб человек. По его словам, травмы, несовместимые с жизнью, получил 50-летний мужчина.

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К слову, это уже далеко не первый случай, когда российские военные обстреливают маршрутки и другие транспортные средства в Херсоне.

В частности, в городе 5 января под вражеский обстрел попала маршрутка. Во время атаки внутри транспортного средства находились люди. Так, под обстрел противника в Днепровском районе Херсона попал маршрутный автобус, который принадлежал частному предприятию-перевозчику.



К счастью, люди не травмировались. Известно, что общественный транспорт в результате российского обстрела был поврежден.

За несколько дней до этого, а именно 2 января, россияне обстреляли маршрутное такси в Корабельном районе Херсона. Так, утром в этот день оккупационные войска сбросили взрывчатку на маршрутное такси в Херсоне. Согласно словам руководителя пресофиса Херсонской областной военной администрации Александра Толоконникова, за помощью к медикам сразу обратилось трое мужчин, а затем еще одна женщина. Указывается, что части людей оказали амбулаторную помощь, а те, кто получили серьезные травмы – остались в больнице.