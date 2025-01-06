Попередньо, є загиблі і поранені. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Романа Мрочко.

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Росіяни з дрона вдарили по громадському транспорту у Херсоні

Ввечері 6 січня начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що росіяни з дрона вдарили по громадському транспорту у Корабельному районі міста.

За його словами, окупанти влучили в автобус, який здійснював перевезення пасажирів на 3-му маршруті.

Попередньо, є загиблі і поранені. Інформація уточнюється,

– ідеться в повідомленні.