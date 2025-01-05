Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка у його телеграм-каналі.

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Що відомо про обстріл маршрутки в Херсоні

Роман Морочко розповів, що під ворожий обстріл у Дніпровському районі Херсона потрапив маршрутний автобус, який належить приватному підприємству-перевізнику.

Люди, на щастя, не травмувались,

– зазначив очільник Херсонської МВА.

Водночас посадовець зазначив, що громадський транспорт внаслідок російського обстрілу був пошкоджений.

До слова, це вже не перший випадок, коли окупанти обстрілюють маршрутки та інші транспортні засоби у Херсоні. 2 січня росіяни обстріляли маршрутне таксі у Корабельному районі Херсона.

За словами керівника пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, за допомогою до медиків відразу звернулося троє чоловіків, потім ще одна жінка. Частині людей надали амбулаторну допомогу, а інші – лишилися у лікарні.