Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів 24 Каналу, що інтенсивність дронових атак росіян на регіон не зменшується. Нагадаємо, що 2 січня ворог обстріляв маршрутне таксі у Корабельному районі Херсона.

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Створюють пастки для людей

Соболевський наголосив, що станом на зараз на Херсонщині є шість постраждалих, серед них чотири людини зазнали поранення саме через атаку російськими дронами.

Також ворог продовжує терористичну тактику дистанційного замінування території протипіхотними мінами за допомогою дронів. Це відбувається в Херсоні та в інших населених пунктах області,

– підкреслив він.

Тому загроза для цивільних може бути не тільки в повітрі, але і навіть на територіях, які вже були перевірені вибухотехніками і вважалися безпечними щодо мінної загрози. На жаль, за його словами, зараз знов можуть бути такі пастки для людей.

Також росіяни постійно намагаються вдарити по цивільній інфраструктурі Херсонщини. Крім того, вони цілеспрямовано атакують саме енергетичні об'єкти.

Однак навіть коли ворог не ставить на меті знищення саме критичної інфраструктури, враховуючи кількість боєприпасів, які він використовує, все одно є влучання і в газову мережу, і в енергетичні об'єкти. Такі пошкодження є фактично щодня,

– відзначив заступник голови Херсонської обласної ради.

Проте працівники енергетичних компаній та комунальних підприємств дуже оперативно відновлюють пошкоджені об'єкти, попри те, що вони також є ціллю для ворога. Причому, за його словами, росіяни навіть не приховують цього.

У своїх пропагандистських інформаційних ресурсах вони відкрито попереджають, що будуть бити по працівниках ДСНС, комунальних підприємств, енергетичних компаній.

"Це вже відкрити тероризм. Якщо раніше, коли росіяни здійснювали такі атаки, то намагалися дискредитувати Збройні Сили України, – нібито це вони відкрили вогонь. А зараз окупанти визнають, що це їхня робота, але вважають, що це законні цілі. Вони потім звітують, що це, нібито, були військовослужбовці переодягнуті в цивільне", – пояснив Юрій Соболевський.

Атаки росіян на Херсонщину