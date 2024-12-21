Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Херсонської обласної державної адміністрації Олександра Прокудіна. Попередньо, минулося без жертв.

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Що відомо про атаку на онкодиспансер

Згідно з оприлюдненою інформацією, впродовж минулої ночі російські окупаційні війська завдали удару по медичному закладу з авіації, випустивши дві керованих авіаційних бомби. Будівля онкодиспансеру зазначала значних руйнувань, вибито вікна, є пошкодження всередині приміщення.

За словами Прокудіна, на щастя, пацієнти та персонал медичного закладу не постраждали, інформації про жертв не оприлюднювали.

Це черговий акт терору, спрямований проти мирного населення. Росія вкотре демонструє свою сутність країни-агресора, яка цілеспрямовано знищує усе важливе для життя,

– ідеться у повідомленні.

Наслідки атаки на Херсон / Фото Олександра Прокудіна

Нагадаємо, під час артобстрілу Херсону, який росіяни здійснили близько 5 ранку 20 грудня, було багато влучань в багатоквартирні та приватні житлові будинки, пошкоджено також лінії електромереж. Серед постраждалих багато людей з важкими травмами, в тому числі мінно-вибухові поранення та контузії.