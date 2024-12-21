Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Херсонской областной государственной администрации Александра Прокудина. Предварительно, обошлось без жертв.
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Что известно об атаке на онкодиспансер
Согласно обнародованной информации, в течение прошлой ночи российские оккупационные войска нанесли удар по медицинскому учреждению с авиации, выпустив две управляемых авиационных бомбы. Здание онкодиспансера подверглось значительным разрушениям, выбиты окна, есть повреждения внутри помещения.
По словам Прокудина, к счастью, пациенты и персонал медицинского учреждения не пострадали, информации о жертвах не обнародовали.
Это очередной акт террора, направленный против мирного населения. Россия в очередной раз демонстрирует свою сущность страны-агрессора, которая целенаправленно уничтожает все важное для жизни,
– говорится в сообщении.
Последствия атаки на Херсон / Фото Александра Прокудина
Напомним, во время артобстрела Херсона, который россияне совершили около 5 утра 20 декабря, было много попаданий в многоквартирные и частные жилые дома, повреждены также линии электросетей. Среди пострадавших много людей с тяжелыми травмами, в том числе минно-взрывными ранениями и контузиями.