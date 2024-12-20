Журналистка из Херсона Евгения Вирлич в эфире 24 Канала рассказала, что местные власти и жители убирают последствия утренней атаки. В городе повреждено 30 многоэтажек и часть частного сектора.

Смотрите также В Силах обороны ответили, формируют ли россияне наступательные группировки на юге Украины

Люди забивают окна и двери в своих домах. Для удовлетворения потребностей местных организован подвоз воды и питания, но острой необходимости нет.

Реально очень большие разрушения, и очень много рабочих рук надо. Местные говорят, что это не просто было громко, это был самый большой обстрел по своей громкости, мощностью и страхом для местных за все время войны. Действительно многие люди так говорят,

– рассказала журналистка из Херсона.

Утром сообщали о 60 тысячах людей, которые остались без света. Энергетики сейчас работают в усиленном режиме, чтобы восстановить электроснабжение.

Почему люди не хотят выезжать

Людям доступны контакты горячих линий ОВА, где сообщают о возможной эвакуации. Они могут по желанию покинуть город; утром были желающие уехать, но не много. Масштабной эвакуации пока не планируется.

Город под обстрелами находится более двух лет. С тех пор было много возможностей для эвакуации. Не знаю, будут ли люди готовы выехать и оставить все. Остались те, которые делают все, чтобы приблизить время победы и прекращения ужасных обстрелов,

– объяснила Вирлич.

Люди в Херсоне адаптировались и научились жить с войной. Логика тех, кто постоянно живет под обстрелами, такова: с каждым днем им все труднее уехать. Бывают случаи, когда люди не могут больше жить дома и переезжают, но остаются недалеко, в той же общине. Этим пользуются россияне, запуская новые ИПСО.

"Они постоянно вбрасывают через блогеров, своих агентов и оккупационные медиа призывы, что гражданским нужно уехать из Херсона, и что любой подвижный объект – это их законная цель. Не знаю, по какому закону, правда. Они постоянно анонсируют штурмы, говорят, что вернут правобережье Херсона. Это сильно действует, потому что люди мониторят эти новости, им нужно знать, в каком поле они находятся, поэтому российские паблики читают", – добавила Вирлич.

Ситуация негативно влияет на людей, но это не способствует выезду, а наоборот наращивает ненависть к русским и сопротивление. Это также видно из донатов на ВСУ, которые каждый раз после мощных обстрелов растут.