Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы обороны юга. Отмечается, что враг не прекращает обстрелов позиций украинских войск и прилегающих населенных пунктов артиллерийским вооружения различного типа и калибра.

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Что сейчас происходит на юге

В Силах обороны юга сообщили, что оперативная обстановка остается "стабильно напряженной". За прошедшие сутки там было зафиксировано более 300 обстрелов.

Резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено,

– сообщили военные.

Стоит отметить, что ранее глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские ДРГ попытались продвинуться в направлении Херсона, но сразу были уничтожены.

Обратите внимание! По вопросам эвакуации и безопасного убежища обращайтесь на горячую линию Херсонской ОГА 0 800 101 102 или 0 800 330 951.

К слову, утром 20 декабря российская оккупационная армия осуществила массированный обстрел Херсона. Сообщается, что в городе есть жертва и пострадавшие, число которых растет.