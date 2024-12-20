Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили оборони півдня. Зазначається, що ворог не припиняє обстрілів позицій українських військ та прилеглих населених пунктів артилерійським озброєння різного типу і калібру.
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Що зараз відбувається на півдні
В Силах оборони півдня повідомили, що оперативна обстановка залишається "стабільно напруженою". Впродовж минулої доби там було зафіксовано понад 300 обстрілів.
Різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, ознак формування ним наступальних угрупувань не виявлено,
– повідомили військові.
Варто зазначити, що раніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були знищені.
Зверніть увагу! З питань евакуації й безпечного прихистку звертайтеся на гарячу лінію Херсонської ОВА 0 800 101 102 або 0 800 330 951.
До слова, зранку 20 грудня російська окупаційна армія здійснила масований обстріл Херсону. Повідомляється, що в місті є жертва та постраждалі, число яких зростає.