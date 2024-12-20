Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
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На Херсонщині ворожі диверсійно-розвідувальні групи здійснили спробу просунутися в напрямку обласного центру. Однак, наші захисники дали відсіч окупантам.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Дивіться також Херсон – під масованим обстрілом росіян: є багато влучань у багатоповерхівки