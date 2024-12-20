Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич в ефірі 24 Каналу розповіла, що місцева влада та жителі прибирають наслідки ранкової атаки. У місті пошкоджено 30 багатоповерхівок та частину приватного сектору.

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Люди забивають вікна й двері у своїх оселях. Для задоволення потреб місцевих організовано підвіз води та харчування, але гострої потреби немає.

Реально дуже великі руйнування, і дуже багато робочих рук треба. Місцеві кажуть, що це не просто було гучно, це був найбільший обстріл за своєю гучністю, потужністю та страхом для місцевих за весь час війни. Дійсно багато людей так говорять,

– розповіла журналістка з Херсона.

Вранці повідомляли про 60 тисяч людей, які залишилися без світла. Енергетики наразі працюють у посиленому режимі, щоб відновити електропостачання.

Чому люди не хочуть виїжджати

Людям доступні контакти гарячих ліній ОВА, де повідомляють про можливу евакуацію. Вони можуть за бажанням залишити місто; вранці були охочі виїхати, але не багато. Масштабної евакуації наразі не планується.

Місто під обстрілами перебуває понад два роки. З того часу було багато можливостей для евакуації. Не знаю, чи люди будуть готові виїхати і залишити все. Залишилися ті, які роблять усе, щоб наблизити час перемоги та припинення жахливих обстрілів,

– пояснила Вірлич.

Люди в Херсоні адаптувались і навчилися жити з війною. Логіка тих, хто постійно живе під обстрілами, така: з кожним днем їм усе важче виїхати. Бувають випадки, коли люди не можуть більше жити вдома і переїжджають, але залишаються недалеко, в тій самій громаді. Цим користуються росіяни, запускаючи нові ІПСО.

"Вони постійно вкидають через блогерів, своїх агентів та окупаційні медіа заклики, що цивільним потрібно виїхати з Херсона, і що будь-який рухомий об'єкт – це їх законна ціль. Не знаю, за яким законом, правда. Вони постійно анонсують штурми, говорять, що повернуть правобережжя Херсону. Це сильно діє, бо люди моніторять ці новини, їм потрібно знати, в якому полі вони знаходяться, тому російські пабліки читають", – додала Вірлич.

Ситуація негативно впливає на людей, але це не сприяє виїзду, а навпаки нарощує ненависть до росіян і спротив. Це також видно з донатів на ЗСУ, які щоразу після потужних обстрілів зростають.