Зранку 20 грудня Росія вдарила по Херсону. Про це пише 24 Канал із посиланням на очільника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна в етері телемаарфону.

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Крили вогнем з 5 ранку

За словами голови ОВА, росіяни влаштували у Херсоні справжнє пекло, почавши крити масивним вогнем місто з 5 ранку.

Вони завдали комбінованого удару зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по Херсону та навколишніх населених пунктах. Атака тривала приблизно годину.

Прокудін уточнив, що протягом 40 хвилин на Херсон упала приблизно 1000 снарядів. Зокрема, прильоти були в усіх районах міста. Росіяни цілили по житлових будинках, соціальній та критичній інфраструктурі.

У місті пошкоджені понад 30 багатоповерхівок, 15 приватних осель, авто, гаражі, господарчі споруди, залізничний вокзал, адмінбудівлі поліції, медичні й освітні заклади.

Наслідки удару по Херсону: дивіться фото

На місцях ударів майже скрізь займались пожежі, проте працівники ДСНС їх ліквідовували.