Утром 20 декабря Россия ударила по Херсону. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу областной военной администрации Александра Прокудина в эфире телемаарфона.

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Крыли огнем с 5 утра

По словам главы ОВА, россияне устроили в Херсоне настоящий ад, начав крыть массивным огнем город с 5 утра.

Они нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по Херсону и окружающим населенным пунктам. Атака продолжалась примерно час.

Прокудин уточнил, что в течение 40 минут на Херсон упала примерно 1000 снарядов. В частности, прилеты были во всех районах города. Россияне целились по жилым домам, социальной и критической инфраструктуре.

В городе повреждены более 30 многоэтажек, 15 частных домов, авто, гаражи, хозяйственные постройки, железнодорожный вокзал, админздания полиции, медицинские и образовательные учреждения.

Последствия удара по Херсону: смотрите фото

На местах ударов почти везде возгорались пожары, однако работники ГСЧС их ликвидировали.