Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що 20 грудня його держава відправила в Україну шостий комплекс протиповітряної оборони IRIS-T. Про це пише 24 Канал із посиланням на брифінг політика.

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Олаф Шольц розповів деталі передачі комплексу протиповітряної оборони.

Наразі постачається ще одна система IRIS-T, я думаю, сьогодні, а також Gepard SPAAG, які ми продовжуємо постачати разом з усіма боєприпасами, виробництво яких ми відновили,

– наголосив канцлер.

Водночас він не уточнив про який саме комплекс йдеться – SLS чи SLM.

Водночас позиція Шольца стосовно далекобійних ракет залишається незмінною. Він не хоче передавати їх Україні. Крім цього, він вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп підтримає його в цьому рішенні, адже він нещодавно засудив дозвіл бити по території Росії американськими ракетами, який отримала Україна.