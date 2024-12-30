Окупанти на Херсонщині готуються до штурму та очікують великих втрат. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Атеш".

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Росіяни отримали інструкції

Агент руху "Атеш" із 1218-го мотострілецького полку Росії розповів, що командування готується до штурмових дій. Він також зазначив, що вони готові до значних втрат особового складу.

За його словами, всім військовослужбовцям видали інструкцію, згідно з якою необхідно написати свої дані (ПІБ, особистий номер, дата народження) на папірці та помістити її у гільзу, яку потрібно постійно носити з собою.

Це потрібно для спрощеної ідентифікації у разі поранення чи смерті.

Відомо, що цей підрозділ створили вже після початку повномасштабного вторгнення. Він здебільшого складається із мобілізованих.

"Атеш" закликає росіян приєднуватись до них та чинити опір.