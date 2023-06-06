Соответствующую информацию военные Оперативного командования "Юг" сообщили утром 6 июня. Следует отметить, что иностранные журналисты раньше писали, что на Каховской ГЭС самый высокий уровень угрозы за 30 лет.

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Российскими оккупационными войсками совершен подрыв Каховской ГЭС,

– заявили в ОК "Юг".

По состоянию на 6 утра 6 июня уточняется:

масштаб разрушения;

скорость и объем воды;

вероятные районы подтопления.

По данным военных, все службы работают и отслеживают ситуацию.

Что делать в случае подрыва Каховской ГЭС / Инфографика ОК "Юг"

В Херсонской ОВА уже обратились к людям

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский обратился к жителям Херсона с призывом.

Внимание, жители Херсонской области! В ближайшее время просьба внимательно следить за сообщениями ОВА и следовать ее инструкциям!

– заявил Соболевский.

После заявления о подрыве Каховской ГЭС спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров написал, что ситуация контролируется и призвал не паниковать.

Впоследствии он разместил картинку с надписью: "Мы единственные в своей борьбе, но мы не одиноки, потому что мы вместе".



Полковник ВСУ Назаров распространил картинку / Фото из его телеграм-канала

Россияне не в первый раз шантажируют Каховской ГЭС

Российские захватчики не впервые прибегают к вредоносным поступкам на Каховской ГЭС. Так, в марте 2023 года враги повредили дамбу Каховской ГЭС. Тогда водохранилище обмелело. Из-за этого возникли проблемы обеспечения водой жителей Криворожского и Никопольского районов.

Перед этим россияне зимой 2023 года спускали воду с ГЭС, чтобы держать повышенным уровень воды ниже в Днепре.

Еще раньше Кремль открыл шлюзы Каховского водохранилища, что привело к снижению уровня воды. Он был самым низким за последние 30 лет. Риск был потому, что без воды в Каховском водохранилище не сможет работать система охлаждения Запорожской АЭС.

То, что происходит сегодня с Запорожской атомной электростанцией, – это довольно опасная ситуация. За все это должна отвечать Россия как страна-террорист. Я бы думал, что не получится так, что там будет какая-то катастрофа, и то, что они собираются этим вопросом шантажировать как одним из элементов – это и есть вещи, которые для нас абсолютно понятны,

– заявил тогда секретарь СНБО Алексей Данилов.

Справка. Следует отметить, что Каховскую гидроэлектростанцию контролируют оккупанты. Ранее в СМИ писали, может ли Россия взорвать ГЭС. Однако военный эксперт Олег Жданов объяснял, что дамба имеет стратегическое значение для России. Она ведь строилась для урегулирования уровня воды в Каховском водохранилище, которое наполняет Северокрымский канал, через который Крым получает воду.