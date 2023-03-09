В Днепропетровской ОВА обсудили восстановление Каховской ГАЭС и как обеспечить жителей Криворожского и Никопольского районов водой.
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Дамба Каховской ГЭС повреждена противником. Водохранилище обмелело. Титаническими усилиями удалось повысить и удержать уровень воды в Каховском море. Это ведь критически важно для жителей Криворожья и Никопольщины,
– говорится в сообщении.
В ОВА отметили, что продолжают работать над устранением проблемы.
"Делаем сегодня, чтобы завтра быть готовыми к любым вызовам", – добавили в администрации.
Отмечают, что нашли технические решения. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. В частности, учли и модернизацию оборудования, "чтобы оно бесперебойно работало в условиях военного положения и тратило меньше электроэнергии".
Оккупанты осушают Каховское водохранилище: в чем опасность
- Россияне спускают воду из Каховского водохранилища, пытаясь держать повышенным уровень воды ниже в Днепре. Так враг пытается предотвратить украинское наступление.
- Уровень воды упал по меньшей мере на два метра по сравнению с обычным уровнем в этот период.
- Если вода упадет еще на один метр, то пруд-охладитель Запорожской АЭС не сможет наполняться, а если еще на 2 метра, то прекратится водоснабжение в Крым.
- Местные власти предупредили, что если уровень упадет ниже 13,2 метра, то система охлаждения ЗАЭС, работающая на воде из водохранилища, окажется в опасности.
- Первый заместитель начальника Запорожской ОВА Геннадий Тимченко отметил, что в случае остановки подачи воды начнутся проблемы с охлаждением реакторов, что приведет к катастрофе.