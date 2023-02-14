Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, сообщает 24 Канал. Он подчеркнул, что россияне пытаются сделать жизнь украинцев невыносимой.

Обратите внимание Правительство назначило Павлюка заместителем Резникова: решения относительно Шевченко и Дейнеги нет

Угрозы от открытия шлюзов Каховской ГЭС

Денис Шмигаль подчеркнул, что из-за частичного разрушения и умышленного открытия шлюзов Каховской ГЭС россиянами ежедневно теряется огромное количество кубометров воды. Поэтому 70% населенных пунктов, получающих воду из Днепра, могут остаться без водоснабжения.

Однако и это еще не всё. Перебои с водоснабжением могут оказать существенное влияние на работу Запорожской АЭС, ведь тогда система охлаждения просто не сможет работать, что чревато катастрофой.

Цивилизованный мир не должен молчать. Украина призывает всеми доступными средствами давить на Россию, чтобы она закрыла шлюзы и восстановила гидротехнические сооружения на Каховской ГЭС. Или позволила это сделать украинским специалистам. Обращаюсь к международным партнерам и подчеркиваю: в противном случае мы столкнемся с экологической катастрофой, которая будет иметь бесчисленные деструктивные последствия для всего континента,

– подчеркнул Шмигаль.

Самая заменяемая страна в мире

Из-за действий россиян территория нашей страны наиболее заминирована в мире. И россияне продолжают минирование. Шмигаль подчеркнул, что вопрос разминирования будет одним из 5 приоритетов этого года.

"Мы двигаемся в направлении создания Центра гуманитарного разминирования, который позволит системно подойти к этой задаче. Сегодня Правительство создаст Межведомственную рабочую группу по гуманитарному разминированию, которую возглавит первый вице-премьер. Основной задачей группы будет координация всех органов власти, а также фактически определение стратегии и дорожной карты, по которой мы будем двигаться», – сообщил премьер-министр.

Массированные атаки по энергоструктуре

С 10 октября Россия нанесла 14 массированных ракетных ударов по украинским объектам инфраструктуры, из-за чего по всей стране ввели плановые отключения, часто были и аварийные из-за повреждений объектов энергетики и отсутствия достаточного количества мощностей.

Однако все попытки врага погрузить украинцев в темноту провалились. Благодаря титаническим усилиям украинских энергетиков, несмотря на очередную атаку на энергообъекты 10 февраля, в большинстве регионов отсутствуют лимиты электропотребления и, соответственно, отключение. В настоящее время отключения света остаются в Харьковской, Киевской, Одесской и Херсонской областях. Однако причиной этого является повреждение линий, которые еще не удалось восстановить полностью, поэтому заживить всех одновременно пока невозможно.