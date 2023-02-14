Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграме.

Раньше Резников озвучил фамилии своих будущих покровителей

Павлюка Александра Алексеевича назначили первым заместителем Министра обороны Украины,

– говорится в сообщении.

Кабмин уволил первого замминистра обороны Ивана Руснака и замминистра обороны по цифровой трансформации Олега Гайдука.

Кроме этого, правительство назначило заместителями министра внутренних дел Богдана Драпятого, Екатерину Павличенко, Алексея Сергеева, Василия Тетерю и Леонида Тимченко. Госсекретарем МВД стала Инна Ящук.

Что этому предшествовало

Глава Минобороны Алексей Резников подал на согласование кандидатуры трех новых заместителей министра: Александра Павлюка, Виталия Дейнеги и Андрея Шевченко.

Еще раз отметим, что нет информации о согласовании Дейнеги и Шевченко.

Ранее Резников заявил, что Минобороны перезагрузит антикоррупционное управление и введет механизм общественного контроля.

Александр Павлюк: биографическая справка