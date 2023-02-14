Резников пригласил в команду Минобороны новых людей и назвал фамилии. В общем, он предложил должность своих заместителей генерал-лейтенанта Александра Павлюка и Виталия Дейнегу.
Министр обороны Украины Алексей Резников подал на согласование президенту Украины 3 кандидата на должность заместителей. Если он согласует эти кандидатуры, после этого должно состояться утверждение Правительством.
Источник:Алексей Резников
Резников пригласил в команду Минобороны новых людей и назвал фамилии. В общем, он предложил должность своих заместителей генерал-лейтенанта Александра Павлюка и Виталия Дейнегу.