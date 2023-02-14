Резніков запросив до команди Міноборони нових людей та назвав їхні прізвища. Загалом він запропонував посаду своїх заступників генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, Андрія Шевченка та Віталія Дейнегу.

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Хто стане заступниками Резнікова

Перший заступник – Олександр Павлюк

На посаду першого заступника міністра Олексій Резніков подав кандидатуру Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

Генерал Павлюк досконало знає проблематику сучасної війни та потреби нашої армії, має необхідні лідерські та управлінські якості. Буде ще більше синергії у взаємодії з Генеральним штабом,

– сказав міністр.

Зауважимо, що від 28 липня 2021 до 15 березня 2022 року Павлюк був командувачем Операції об'єднаних сил. Перебуваючи на посаді, він керував обороною населених пунктів на сході України.

15 березня його призначили на посаду голови Київської ОВА. На початок квітня 2022 року, спільними зусиллями підрозділів, залучених в обороні міста, росіян зуміли відтіснити від Києва на всіх напрямках. Загалом він перебував на посаді глави ОВА по 21 травня 2022 року.