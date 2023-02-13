Про це розповів Міністр Оборони Олексій Резніков. До ініціативи вже долучилися представники 13 організацій.

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За словами міністра оборони, до складу робочої групи зі створення антикорупційного дорадчого органу увійшли:

Викликів багато. Тому домовилися рухатися максимально оперативно. Я вдячний експертам за конструктивну роботу і критику, а також за те, що виявили бажання допомогти прописати всі необхідні процедури,

– зазначив Резніков.

Нагадаємо, що рішення про створення антикорупційного дорадчого органу після хвилі скандалів, пов'язаних із закупівлями Міноборони.

Кадрові зміни в міністерстві

Крім створення дорадчого органу, в Міноборони відбудуться кадрові зміни, зокрема Олексію Резнікову призначать нових заступників. Одним із заступників Резнікова стане волонтер, громадський діяч, засновник благодійного фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега. Волонтер підтвердив це.

Ще одним заступником Резнікова, за даними джерел "Української правди" може стати народний депутат V, VI та VII скликань, експосол України в Канаді Андрій Шевченко. Однак він ще не підтвердив цю інформацію.

Крім того, президент Володимир Зеленський підписав указ, відповідно до якого на час дії воєнного стану на посаду першого заступника міністра оборони можна призначити військовослужбовця чи військовослужбовицю зі званням генерал-лейтенант або віце-адмірал.