У понеділок, 13 лютого, міністр оборони Олексій Резніков анонсував чергові кадрові зміни в керівному апараті Міноборони.

Дивіться також Резнікову призначать нових заступників: серед них – засновник "Повернись живим" Віталій Дейнега

Хто стане новим заступником Резнікова

Волонтер, громадський діяч, засновник благодійного фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега, за даними ЗМІ, був одним із претендентів. Згодом він прокоментував це у своїх соцмережах.

Він зазначив, що "це дійсно правда".

Я наразі дуже близький до призначення на посаду заступника Міністра оборони з питань цифрової трансформації,

– написав Дейнега.

Він також розповів, що до нього надходило багато подібних пропозицій ще з 2014 року. Як він стверджує, пропонували посади і "рівнем вище". Тож він назвав дві причини, чому погодився стати міністром Резнікова:

зараз немає зобов'язань, які б його стримували, тому він нікого не підведе;

журналістська робота дозволила побачити війну під новими кутами і переконатись, що при такій диспропорції ресурсів з супротивником, нашими перевагами може бути лише технічна і мотивація.

Репутаційні ризики

Громадський активіст повідомив, що перші 100 днів роботи не збирається давати інтерв'ю чи виступати на ТБ. Він наголосив, що "попереду багато роботи". Дейнега зауважив, що держслужба – це вже новий фах для нього. Тому він планує робити поспішних заяв, яких потім буде соромитись.

Я розумію, що зараз ставлю на кон роками зароблене ім'я і що люди, які нещодавно мене хвалили дуже скоро почнуть хейтити в коментарях і не тільки. Чомусь найбільше я очікую "привітань" саме з громадського та журналістських секторів, до яких сам поки що належу. Дуже хочу в цьому помилятися, але життя покаже,

– написав він.