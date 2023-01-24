Саме Шаповалов відповідав за тилове забезпечення воїнів ЗСУ. У Міноборони заявили, що заступник міністра попросив звільнити його, а Резніков вже підтримав відставку.

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Не зважаючи на те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява Шаповалова про звільнення є достойним вчинком в традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони є вищими, ніж будь-які кабінети чи крісел,

– мовиться у повідомленні.

У Міноборони наголосили, що цей крок допоможе зберегти довіру з боку українського суспільства та міжнародних партнерів.

Скандал з Міноборони – головне

Журналісти "Дзеркала тижня" оприлюднили копію угоди на 13,16 мільярда гривень, яку уклало Міноборони України. Документ свідчить, що продукти для воїнів закупляють за цінами у рази вищими, аніж у місцевих супермаркетах.

У Міноборони заявили, що відповідні дані розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману. Окрім того, у відомстві заявили про внутрішню перевірку.

"Міноборони не вперше переживає штучну інформаційну атаку під вигаданим приводом. Ця – дуже схожа на тогорічну, коли ми розбиралися з монополістом. Щось подібне було і восени, коли в управління Міністерству передали низку активів, критично важливих для обороноздатності", – заявив Олексій Резніков.