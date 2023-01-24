Именно Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение воинов ВСУ. В Минобороны заявили, что замминистр попросил уволить его, а Резников уже поддержал отставку.

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Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресел,

– говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что этот шаг поможет сохранить доверие со стороны украинского общества и международных партнеров.