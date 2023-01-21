Детали "продуктового" скандала

СМИ обнародовали соглашение, заключенное в Минобороны Украины. Речь идет о питании для военных, которые находятся в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Журналисты подчеркнули: защитники находятся вдали от линии столкновения. Апеллировать к тому, что доставка на "ноль" может сделать любую закупку существенно дороже, не удастся.

Обратите внимание Чиновница Запорожской ОВА на праздники была в Таиланде: ее обыскивали из-за распила гуманитарки

Соглашение датировано 23 декабря 2022 года. Его стоимость составляет 13,16 миллиарда гривен.

Док_1_final.pdf from ssusere51484 from

Журналисты сравнили цены, по которым продукты закупает Минобороны, с ценами в столичных супермаркетах. Даже розничные, а не оптовые цены в Киеве существенно дешевле.

К примеру, Минобороны закупает:

куриное яйцо по 17 гривен за штуку;

картофель по 22 гривны за килограмм;

лук по 42 гривны за килограмм.



Сравнение цен на продукты / Инфографика "Зеркала недели"

Контракт более чем на 13 миллиардов Минобороны Украины заключило с ООО "Актив компани". Интересно, что у фирмы уставный капитал в тысячу гривен. Более того, еще в 2021 году налоговая служба аннулировала у этой фирмы свидетельство плательщика НДС. Причина – непредставление деклараций и то, что поставок не было.

Минобороны вызывают на Комитет Верховной Рады

Марианна Безугла – заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – заявила, что на январь 2023 года Государственная аудиторская служба Украины проводит проверку Минобороны. Уже ждут резонансных выводов.

Безуглая подчеркнула, что Минобороны сделало очень много в течение полномасштабного вторжения России в Украину. В то же время оставить коррупционные риски без внимания – невозможно.

По закупкам у Министерства обороны Украины: такие наценки не только по питанию. И комплекс вопросов не ограничивается, а может ли министерство закупать китайские дроны,

– заявила Безугла.

Впоследствии Безугла сообщила, что руководство Министерства обороны Украины вызывают на Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки.

До сих пор есть люди, которые наживаются на обеспечении военных

Федор Вениславский – член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности – заявил, что, к сожалению, люди, желающие нажиться на обеспечении военных, до сих пор находятся в государственных структурах. В частности, в Минобороны. Вопросы с продуктами для ВСУ уже несколько раз тщательно исследовали на заседании комитета. В то же время привлечь виновных к ответственности пока не удается.

Вениславский добавил, что вопросы по продуктам на следующей неделе обсудят во время следующего заседания. В ДБР, очевидно, направят очередное обращение.

Реакция Офиса Президента

Михаил Подоляк в эфире телеканала "Рада" отметил, что, к сожалению, в любой войне есть герои и мародеры.

"К сожалению, крысы существуют. И им безразлично, что умирают люди. Им безразлично, что много крови. Они хотят быть миллиардерами или миллионерами. Вопрос в том, каково государство", – заявил Подоляк.

Подоляк отметил, что Украина должна пройти экзамены и провести аудиты. В частности, по публикации о ценах на продукты. Если завышение цен на продукты действительно было, нужно провести расследование и строго наказать ответственных.