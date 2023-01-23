Про це в ефірі телемарафону повідомив голова комітету Олександр Завітневич. За його словами, на засіданні були присутні міністри, представники СБУ, НАБУ та ЗСУ.

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Про що йдеться у контрактах

Завітневич сказав, що найбільшим тригером цього скандалу стали курячі яйця.

Ми всі тримали документ. Ми побачили, що та цифра, яка була вказана у контракті, не відповідає дійсності,

– зазначив голова комітету.

Він додав, що наразі говорити про те, що Міноборони закуповує яйця у 2-3 рази дорожче, ніж на ринку, неправильно. Завітневич зазначив, що відповідна експертиза займатиметься порівнянням документів, опублікованих журналістами "Дзеркало тижня" та оригінальними документами Міноборони.

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