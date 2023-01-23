Очільник Міноборони Олексій Резніков вдруге прокоментував скандальні звинувачення та наголосив, що не дозволить заблокувати постачання продовольства до армії чи повернути монополію на ринку.

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Міноборони не вперше переживає штучну інформаційну атаку під вигаданим приводом. Ця – дуже схожа на минулорічну, коли ми розбиралися з монополістом. Щось подібне було і восени, коли в управління Міністерству передали низку активів, критично важливих для обороноздатності,

– зазначив Олексій Резніков.

Він також пригадав, що абсолютно безпідставні звинувачення лунали й влітку, коли поширювали чутки про недостатній контроль над озброєннями.

"Тобто, нічого нового. Тому нам своє робити – всебічно забезпечувати ЗСУ, захищати країну", – додав очільник оборонного відомства.

У Міноборони вважають звинувачення безпідставними

Резніков також зауважив, що хто б не був ініціатором цього вкиду, він не дозволить заблокувати постачання продовольства до армії чи повернути монополію на ринку.

Як і не дозволить безпідставними звинуваченнями створити ґрунт для блокування поставок зброї.

"Їжа ходить за військовим": аргументи Резнікова

Олексій Резніков також вирішив аргументувати свою думку щодо штучності скандалу та навів детальні коментарі з питань забезпечення армії харчуванням, як правник.

Він зауважив, що вичерпну інформацію з документами він представить депутатам на засіданні профільного комітету за участі представників НАБУ, ДБР та СБУ. Однак, ту частину, яку можна оприлюднити, він вирішив висвітлити на загал.

На забезпечення харчуванням військовослужбовців у 2023 році будуть спрямовані десятки мільярдів гривень. Це – великий ринок.

Трохи більше як рік тому цей ринок фактично був під контролем монополії. Під час призначення на посаду міністра я взяв публічне зобов'язання – демонополізувати послуги харчування. І ми з командою це зробили ще минулої зими. Хоча опір був – страшенний,

– зазначив Резніков.

Міністр зауважив, що неприпустимість монополій – це його особиста філософія. Адже монополія – це залежність і вразливість. Навіть у найкращого постачальника можуть виникнути форс-мажори.

За яким принципом відбуваються закупівлі

Наразі, за словами Резнікова, Міноборони уклало контракти з 8 постачальниками на забезпечення послуги харчування. Він пообіцяв продемонструвати ці контракти депутатам.

За кожним з постачальників згідно з договором закріплено певну кількість військових частин. У контрактах прописано норму: якщо якийсь з постачальників не може виконати зобов'язання, то інші "підхоплюють" військові частини згідно з визначеним алгоритмом. Тобто, постачання харчів скрізь буде гарантовано безперервним, щоб не сталося.

Окремо міністр наголосив: надання послуги харчування здійснюється за принципом "їжа ходить за військовими".