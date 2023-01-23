Очільник Міноборони Олексій Резніков вдруге прокоментував скандальні звинувачення та наголосив, що не дозволить заблокувати постачання продовольства до армії чи повернути монополію на ринку.

Увага Деякі люди втратили розум, – у "Слузі народу" заговорили про посадки чиновників-корупціонерів

Міноборони не вперше переживає штучну інформаційну атаку під вигаданим приводом. Ця – дуже схожа на минулорічну, коли ми розбиралися з монополістом. Щось подібне було і восени, коли в управління Міністерству передали низку активів, критично важливих для обороноздатності,
– зазначив Олексій Резніков.

Він також пригадав, що абсолютно безпідставні звинувачення лунали й влітку, коли поширювали чутки про недостатній контроль над озброєннями.

"Тобто, нічого нового. Тому нам своє робити – всебічно забезпечувати ЗСУ, захищати країну", – додав очільник оборонного відомства.

У Міноборони вважають звинувачення безпідставними

Резніков також зауважив, що хто б не був ініціатором цього вкиду, він не дозволить заблокувати постачання продовольства до армії чи повернути монополію на ринку.

Як і не дозволить безпідставними звинуваченнями створити ґрунт для блокування поставок зброї.

"Їжа ходить за військовим": аргументи Резнікова

Олексій Резніков також вирішив аргументувати свою думку щодо штучності скандалу та навів детальні коментарі з питань забезпечення армії харчуванням, як правник.

Він зауважив, що вичерпну інформацію з документами він представить депутатам на засіданні профільного комітету за участі представників НАБУ, ДБР та СБУ. Однак, ту частину, яку можна оприлюднити, він вирішив висвітлити на загал.

  1. На забезпечення харчуванням військовослужбовців у 2023 році будуть спрямовані десятки мільярдів гривень. Це – великий ринок.

Трохи більше як рік тому цей ринок фактично був під контролем монополії. Під час призначення на посаду міністра я взяв публічне зобов'язання – демонополізувати послуги харчування. І ми з командою це зробили ще минулої зими. Хоча опір був – страшенний,
– зазначив Резніков.

Міністр зауважив, що неприпустимість монополій – це його особиста філософія. Адже монополія – це залежність і вразливість. Навіть у найкращого постачальника можуть виникнути форс-мажори.

За яким принципом відбуваються закупівлі

Наразі, за словами Резнікова, Міноборони уклало контракти з 8 постачальниками на забезпечення послуги харчування. Він пообіцяв продемонструвати ці контракти депутатам.

За кожним з постачальників згідно з договором закріплено певну кількість військових частин. У контрактах прописано норму: якщо якийсь з постачальників не може виконати зобов'язання, то інші "підхоплюють" військові частини згідно з визначеним алгоритмом. Тобто, постачання харчів скрізь буде гарантовано безперервним, щоб не сталося.

Окремо міністр наголосив: надання послуги харчування здійснюється за принципом "їжа ходить за військовими".