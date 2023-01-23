Голова фракції партії Давид Арахамія наголосив, що принцип "не на часі" вже не спрацює. І прокоментував свіжий скандал із закупівлями продуктів для військових.

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З 24 лютого офіційними і не офіційними каналами постійно попереджали чиновників усіх рівнів: сфокусуватися на війні, допомозі постраждалим, зменшенні бюрократії і перестати займатися сумнівними справами. До багатьох дійшло. А до багатьох, на жаль, ні. Мабуть, цієї весни точно саджати будемо активно,

– зауважив Арахамія.

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Він також повідомив, що найближчим часом завершиться конкурс на посаду директора НАБУ, відтак побудову незалежної антикорупційної інфраструктури буде завершено.

"Не на часі" вже не працює. Деякі люди втратили розум і мародерять без страху і докорів совісті. Це стосується і нещодавніх закупівель генераторів, і свіжих скандалів у Міністерстві оборони,

– уточнив Давид Арахамія.

Він пообіцяв, що сьогодні на Комітеті нардепи розберуться в ситуації, а Арахамія буде ініціювати повернення парламентського контролю над діяльністю виконавчої влади.

Керівник фракції також процитував президента, мовляв, "цей тиждень буде часом відповідних рішень".

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"Жирувати за державний кошт не вийде"

На сайті партії "Слуг" також опублікували заяву із закликом до правоохоронних та антикорупційних органів провести ретельне, безкомпромісне і швидке розслідування фактів щодо корупційних діянь високопосадовців уряду й окремих міністерств.

"Часи, коли люди при посадах могли собі жирувати за державний кошт, минули безповоротно", – йдеться у повідомленні.

У заяві вказали, що "ці люди мають бути жорстко покарані у повній відповідності до закону. Незважаючи на посади і час перебування на ній. Незважаючи на особисті досягнення чи впізнаваність в інформаційному просторі".

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