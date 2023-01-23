У НАБУ повідомили, що їм та САП відома інформація про ймовірні зловживання у Міноборони, яка з'явилася в медійному просторі. НАБУ та САП вирішили розпочати розслідування за власними напрацюваннями.
До речі Деякі люди втратили розум, – у "Слузі народу" заговорили про арешти чиновників-корупціонерів
НАБУ та САП розпочали розслідування за власними напрацюваннями
Інформація досліджується в межах кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями, до оприлюднення в медіа,
– йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що слідство перевіряє закупівлі на понад 13 мільярдів гривень.
Попередня правова кваліфікація – ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
У НАБУ повідомили, що розслідування триває. "Інші деталі становлять таємницю слідства", – додали правоохоронці.
Що відомо про скандал з Міноборони
- ЗМІ опублікували копію угоди вартістю 13,16 мільярда гривень, яка була укладена 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.
- Журналісти порівняли ціни з тими, що в мережі магазинів "Сільпо" у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі, які закуповує Міноборони, виявилися завищеними у 2 – 3 рази.
- Мар'яна Безугла – заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки – заявила, що станом на січень 2023 року Державна аудиторська служба України проводить перевірку Міноборони.
- У Міноборони інформували, що проводять службову перевірку. Також відомство готує матеріали до СБУ з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоди інтересам оборони в особливий період.
- Крім того, в Міністерстві оборони вважають, що скандал із закупівлями продуктів для військових штучний. Олексій Резніков заявив, що це інформаційна атака проти відомства.