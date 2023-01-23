У НАБУ повідомили, що їм та САП відома інформація про ймовірні зловживання у Міноборони, яка з'явилася в медійному просторі. НАБУ та САП вирішили розпочати розслідування за власними напрацюваннями.

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НАБУ та САП розпочали розслідування за власними напрацюваннями

Інформація досліджується в межах кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями, до оприлюднення в медіа,

– йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що слідство перевіряє закупівлі на понад 13 мільярдів гривень.

Попередня правова кваліфікація – ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

У НАБУ повідомили, що розслідування триває. "Інші деталі становлять таємницю слідства", – додали правоохоронці.

Що відомо про скандал з Міноборони