В НАБУ сообщили, что им и САП известна информация о возможных злоупотреблениях в Минобороны, которая появилась в медийном пространстве. НАБУ и САП решили начать расследование по собственным наработкам.

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НАБУ и САП начали расследование по собственным наработкам

Информация исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам, до обнародования в медиа,

– говорится в сообщении.

Сообщается, что следствие проверяет закупки более чем на 13 миллиардов гривен.

Предварительная правовая квалификация – ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В НАБУ сообщили, что расследование продолжается. "Другие детали составляют тайну следствия", – добавили правоохранители.

Что известно о скандале с Минобороны