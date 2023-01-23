В НАБУ сообщили, что им и САП известна информация о возможных злоупотреблениях в Минобороны, которая появилась в медийном пространстве. НАБУ и САП решили начать расследование по собственным наработкам.
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НАБУ и САП начали расследование по собственным наработкам
Информация исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам, до обнародования в медиа,
– говорится в сообщении.
Сообщается, что следствие проверяет закупки более чем на 13 миллиардов гривен.
Предварительная правовая квалификация – ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
В НАБУ сообщили, что расследование продолжается. "Другие детали составляют тайну следствия", – добавили правоохранители.
Что известно о скандале с Минобороны
- СМИ опубликовали копию сделки стоимостью 13,16 миллиарда гривен, заключенной 23 декабря Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.
- Журналисты сравнили цены с теми, что в сети магазинов "Сільпо" в спальном районе Киева. Цены на наиболее ходовые продукты, закупаемые Минобороны, оказались завышенными в 2 – 3 раза.
- Марьяна Безугла – заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – заявила, что по состоянию на январь 2023 года Государственная аудиторская служба Украины проводит проверку Минобороны.
- В Минобороны информировали, что проводят служебную проверку. Также ведомство готовит материалы в СБУ с целью проведения расследования по распространению заведомо ложных сведений, которые наносят ущерб интересам обороны в особый период.
- Кроме того, в Министерстве обороны считают, что скандал с закупками продуктов для военных искусственный. Алексей Резников заявил, что это информационная атака против ведомства.