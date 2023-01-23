Об этом заявил народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Геннадий Касай.

"Комитет будет завтра собираться, и присутствует министр обороны. Я сегодня читал, что Минобороны будут обращаться в правоохранительные органы, в том числе и в СБУ, по вопросу, что они видят в этом вопросе (публикация в СМИ оригиналов закрытых контрактов МО и обвинения на адрес Минобороны по закупкам услуг питания якобы по завышенным ценам) измену", - прокомментировал он.

Касай объяснил, что "слитые" контракты могут быть использованы врагом. Такие документы закрыты, согласно требованиям военного времени, ведь содержат сведения о воинских частях и их адресах.

Представители СБУ будут присутствовать на одном из ближайших заседаний профильного комитета, добавил нардеп.

Привлечем и выслушаем наши правоохранительные органы и СБУ, которое в этом процессе также должно разобраться,

– резюмировал он.

Как сообщалось ранее, министр обороны Алексей Резников обратился к Председателю Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведке с просьбой безотлагательно провести заседание Комитета и расследовать появившиеся в СМИ контракты Минобороны.

В Минобороны также заявили, что информация о распространяемых в СМИ пищевых контрактах имеет признаки умышленных манипуляций и вводит в заблуждение.