Про це заявив народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Геннадій Касай.

"Комітет буде завтра збиратися, і буде присутній міністр оборони. Я сьогодні читав, що Міноборони будуть звертатися у правоохоронні органи, зокрема, і в СБУ, щодо питання, що вони бачать в цьому питанні (публікація у ЗМІ оригіналів закритих контрактів МО та звинувачення на адресу Міноборони у закупівлях послуг харчування нібито за завищеними цінами) зраду", - прокоментував він.

Касай пояснив, що "злиті" контракти можуть бути використані ворогом. Такі документи є закритими, згідно з вимогами воєнного часу, адже містять відомості про військові частини та їх адреси.

Представники СБУ будуть присутні під час одного з найближчих засідань профільного комітету, додав нардеп.

Залучимо і вислухаємо наші правоохоронні органи і СБУ, яке в цьому процесі також повинне розібратися,

– резюмував він.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони Олексій Резніков звернувся до Голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки з проханням невідкладно провести засідання Комітету та розслідувати дані контрактів Міноборони, які з’явилися у ЗМІ.

У Міноборони також заявили, що інформація щодо харчових контрактів, яка розповсюджується у ЗМІ, має ознаки навмисних маніпуляцій та вводить в оману.