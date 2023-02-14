Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в телеграм.
Раніше Резніков озвучив прізвища своїх майбутніх заступників
Павлюка Олександра Олексійовича призначили першим заступником Міністра оборони України,
– йдеться у повідомленні.
Кабмін звільнив першого заступника міністра оборони Івана Руснака та заступника міністра оборони з цифрової трансформації Олега Гайдука.
Крім цього, уряд призначив заступниками міністра внутрішніх справ Богдана Драп'ятого, Катерину Павліченко, Олексія Сєргеєва, Василя Тетерю та Леоніда Тимченка. Держсекретарем МВС стала Інна Ящук.
Що цьому передувало
Очільник Міноборони Олексій Резніков подав на погодження кандидатури трьох нових заступників міністра: Олександра Павлюка, Віталія Дейнеги та Андрія Шевченка.
Ще раз зазначимо, що наразі немає інформації щодо погодження Дейнеги та Шевченка.
Раніше Резніков заявив, що Міноборони перезавантажить антикорупційне управління і запровадить механізм громадського контролю.
Олександр Павлюк: біографічна довідка
- Олександр Павлюк від 28 липня 2021 року до 15 березня 2022 року був командувачем Операції об'єднаних сил. Перебуваючи на посаді, він керував обороною населених пунктів на сході України.
- 15 березня його призначили на посаду голови Київської ОВА. На початок квітня 2022 року, спільними зусиллями підрозділів, залучених в оборону міста, росіян відтіснили від Києва на всіх напрямках.
- Після цього він перебував на посаді глави ОВА по 21 травня 2022 року.