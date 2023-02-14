Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в телеграм.

Раніше Резніков озвучив прізвища своїх майбутніх заступників

Павлюка Олександра Олексійовича призначили першим заступником Міністра оборони України,

– йдеться у повідомленні.

Кабмін звільнив першого заступника міністра оборони Івана Руснака та заступника міністра оборони з цифрової трансформації Олега Гайдука.

Крім цього, уряд призначив заступниками міністра внутрішніх справ Богдана Драп'ятого, Катерину Павліченко, Олексія Сєргеєва, Василя Тетерю та Леоніда Тимченка. Держсекретарем МВС стала Інна Ящук.

Що цьому передувало

Очільник Міноборони Олексій Резніков подав на погодження кандидатури трьох нових заступників міністра: Олександра Павлюка, Віталія Дейнеги та Андрія Шевченка.

Ще раз зазначимо, що наразі немає інформації щодо погодження Дейнеги та Шевченка.

Раніше Резніков заявив, що Міноборони перезавантажить антикорупційне управління і запровадить механізм громадського контролю.

Олександр Павлюк: біографічна довідка