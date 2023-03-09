В Дніпропетровській ОВА обговорили відновлення Каховської ГАЕС та, як забезпечити жителів Криворізького та Нікопольського районів водою.
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Дамба Каховської ГЕС пошкоджена ворогом. Водосховище обміліле. Титанічними зусиллями вдалося підвищити й утримати рівень води у Каховському морі. Адже це критично важливо для жителів Криворіжжя та Нікопольщини,
– йдеться у повідомленні.
В ОВА зазначили, що продовжують працювати над усуненням проблеми.
"Робимо сьогодні, аби завтра бути готовими до будь-яких викликів", – додали в адміністрації.
Зазначають, що знайшли технічні рішення. Наразі розробляється проєктно-кошторисна документація. Зокрема, врахували й модернізацію обладнання, "аби воно безперебійно працювало в умовах воєнного стану та витрачало менше електроенергії".
Окупанти осушують Каховське водосховище: у чому небезпека
- Росіяни спускають воду з Каховського водосховища, намагаючись тримати підвищеним рівень води нижче в Дніпрі. Так ворог намагається попередити український наступ.
- Рівень води впав щонайменше на два метри, у порівняні зі звичайним рівнем у цей період.
- Якщо вода впаде ще на один метр, то охолоджувальний ставок Запорізької АЕС не зможе наповнюватися, а якщо ще на 2 метри, то припиниться водопостачання до Криму.
- Місцева влада застерегла, що якщо рівень впаде нижче 13,2 метра, то система охолодження ЗАЕС, яка працює на воді з водосховища, опиниться в небезпеці.
- Перший заступник начальника Запорізької ОВА Геннадій Тімченко зазначив, що у разі зупинки подачі води почнуться проблеми з охолодженням реакторів, а це призведе до катастрофи.