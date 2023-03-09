В Дніпропетровській ОВА обговорили відновлення Каховської ГАЕС та, як забезпечити жителів Криворізького та Нікопольського районів водою.

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Дамба Каховської ГЕС пошкоджена ворогом. Водосховище обміліле. Титанічними зусиллями вдалося підвищити й утримати рівень води у Каховському морі. Адже це критично важливо для жителів Криворіжжя та Нікопольщини,

– йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що продовжують працювати над усуненням проблеми.

"Робимо сьогодні, аби завтра бути готовими до будь-яких викликів", – додали в адміністрації.

Зазначають, що знайшли технічні рішення. Наразі розробляється проєктно-кошторисна документація. Зокрема, врахували й модернізацію обладнання, "аби воно безперебійно працювало в умовах воєнного стану та витрачало менше електроенергії".

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