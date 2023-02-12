Об этом 24 Каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. После подобных действий больше негативных последствий будет для россиян, убежден он.
Смотрите также Погибли на месте: в Херсонской области двое мужчин взорвались на российской мини
"Украине это более или менее выгодно, ведь россияне не смогут вырастить и украсть зерно на оросительные поля Херсонщины, они не смогут подать воду в Крым. Также не смогут запустить украденную у нас Запорожскую АЭС", – подчеркнул Молчанов.
Последствия осушения
По сообщениям активиста, сейчас уровень воды упал на два метра по сравнению с обычным уровнем в этот период. Если вода упадет еще на один метр, то охлаждающий пруд Запорожской АЭС не сможет наполняться, а если вода упадет на 2 метра, то прекратится водоснабжение в Крым.
Молчанов убежден, что сейчас россияне понимают свою неготовность к украинскому наступлению и боятся его. Поэтому готовы жертвовать своими "достижениями", чтобы останавливать украинское наступление высокой водой.
Молчанов о действиях кафиров в Херсонской области: смотреть видео
Новости из Херсона: последнее
- Взбунтовавшись против военного порядка, российский оккупант на Херсонщине взорвал командира гранатой, он остался без обеих ног. Также известно еще о трех погибших и восьми раненых.
- Во временно оккупированной Новой Каховке произошло попадание в яхт-клуб, где любили отдыхать русские офицеры. Информацию о погибших скрывают.
- Активист Владимир Молчанов заявил, что россияне на оккупированной части Херсона насаждают российскую жизнь. Они вынуждают украинцев получать российские паспорта. Если люди отказываются, то им не дают пенсию, конфискуют их имущество.